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Aparelhos que produzem som alto estão proibidos em Vitória

A medida visa evitar a perturbação do sossego dos moradores

Publicado em 19 de Fevereiro de 2018 às 12:47

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 fev 2018 às 12:47
Os aparelhos que produzem som alto fora dos veículos estão proibidos nas vias públicas de Vitória, independentemente da frequência e do volume. O objetivo é evitar a perturbação do sossego dos moradores. Caso a infração seja flagrada, o fiscal acionará a Guarda Civil Municipal e apreenderá provisoriamente o aparelho de som ou o veículo. O decreto publicado na última semana visa evitar a perturbação do sossego dos moradores, segundo explica em entrevista à CBN Vitória o secretário municipal de Meio Ambiente, Luiz Emanuel Zouain.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Emanuel Zouain - 19-02-18

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