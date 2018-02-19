Aparelhos que produzem som alto estão proibidos em Vitória

Os aparelhos que produzem som alto fora dos veículos estão proibidos nas vias públicas de Vitória, independentemente da frequência e do volume. O objetivo é evitar a perturbação do sossego dos moradores. Caso a infração seja flagrada, o fiscal acionará a Guarda Civil Municipal e apreenderá provisoriamente o aparelho de som ou o veículo. O decreto publicado na última semana visa evitar a perturbação do sossego dos moradores, segundo explica em entrevista à CBN Vitória o secretário municipal de Meio Ambiente, Luiz Emanuel Zouain.