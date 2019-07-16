Aparelhos a gás em ambiente doméstico devem ter manutenção periódica

Tenente-coronel Carlos Wagner Borges, do CBMES em entrevista a Rádio CBN Vitória Crédito: Matheus Zardini

Quatro pessoas da mesma família foram encontradas mortas no último domingo (14), em Santo André, no estado de São Paulo. Uma perícia no apartamento das vítimas constatou que o volume de monóxido de carbono no local era 20 vezes maior do que o nível tolerado pela saúde humana. Segundo os peritos, um aquecedor à gás instalado de maneira irregular deve ter sido a fonte da intoxicação.

De acordo com o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, que é especialista em explosão e vazamentos de gás, o que provavelmente aconteceu no local foi uma combustão incompleta. O processo leva a um maior desprendimento de monóxido de carbono, que mata a pessoa sem que ela perceba. Ele afirma que não necessariamente o vazamento de gás matou a família, mas a queima mal regulada, agravada por ser em local fechado. Ouça as explicações na íntegra:

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