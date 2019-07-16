Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Aparelhos a gás em ambiente doméstico devem ter manutenção periódica
ENTREVISTAS

Aparelhos a gás em ambiente doméstico devem ter manutenção periódica

O risco está na combustão incompleta nesses aparelhos, como aquecedores, o que aumenta a emissão de monóxido de carbono

Publicado em 15 de Julho de 2019 às 21:40

Publicado em 

15 jul 2019 às 21:40
Tenente-coronel Carlos Wagner Borges, do CBMES em entrevista a Rádio CBN Vitória Crédito: Matheus Zardini
Quatro pessoas da mesma família foram encontradas mortas no último domingo (14), em Santo André, no estado de São Paulo. Uma perícia no apartamento das vítimas constatou que o volume de monóxido de carbono no local era 20 vezes maior do que o nível tolerado pela saúde humana. Segundo os peritos, um aquecedor à gás instalado de maneira irregular deve ter sido a fonte da intoxicação.
 
De acordo com o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, que é especialista em explosão e vazamentos de gás, o que provavelmente aconteceu no local foi uma combustão incompleta. O processo leva a um maior desprendimento de monóxido de carbono, que mata a pessoa sem que ela perceba. Ele afirma que não necessariamente o vazamento de gás matou a família, mas a queima mal regulada, agravada por ser em local fechado. Ouça as explicações na íntegra:
Entrevista - Fabio Botacin - Carlos Wagner - 15-07-19.mp3
O militar explica que ao inalar o monóxido de carbono dessa queima incompleta, as vítimas não percebem a baixa no nível de oxigênio e atinge o nível de inconsciência. "O alerta a ser dado é sobre a manutenção periódica desses equipamentos, para evitar essa situação em ambientes fechados. Por exemplo, quando chegamos em casa, devemos abrir portas, janelas e básculas, para fazer a ventilação adequada". O tenente-coronel fala que todo o gás usado em ambiente doméstico tem um odor diferenciado, inserido justamente para minimizar esse tipo de risco, aumentando a percepção de vazamento. Mas o monóxido de carbono não tem as mesmas características.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Lançamentos de junho
25 lançamentos de beleza de junho de 2026 que você precisa ver
Atividades capacitadoras mostram os bastidores de exposições
Museu Vale abre inscrições para curso gratuito sobre montagem de exposições em Vitória
Ercílio Mesquita, de 50 anos, deixa esposa e uma filha.
Motociclista morre ao colidir em minitrator em Itaguaçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados