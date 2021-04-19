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"GATONET"

Aparelho que pirateia sinal de canais pagos na mira da fiscalização

Em entrevista à CBN Vitória nesta segunda-feira (19), o auditor-fiscal e delegado-adjunto da Alfândega da Receita Federal em Vitória, Jaques Mauro de Moraes, explica a ilegalidade deste processo

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 11:11

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 abr 2021 às 11:11
O ato de piratear sinal de canais pagos de televisão está mais moderno e agora utiliza internet. A prática, que é ilegal, está na mira da Receita Federal. As chamados "TV Box" não homologadas pela Anatel usam a internet para oferecer acesso a sinais de filmes e de canais de TV por assinatura.
A tentativa de importação ilegal desses aparelhos é frequente e, somente na última quinta-feira (15), a Alfândega apreendeu 124 mil aparelhos de TV Box no Porto do Rio de Janeiro. Segundo a Receita Federal, no Espírito Santo também houve tentativas de entrada de aparelhos pelos portos no Estado.
Em entrevista à CBN Vitória nesta segunda-feira (19), o auditor-fiscal e delegado-adjunto da Alfândega da Receita Federal em Vitória, Jaques Mauro de Moraes, explica a ilegalidade deste processo: desde a exibição de filmes e produções audiovisuais, sem pagamento de direitos autorais, ao contrabando do decodificador, do tipo TV Box, passando pela instalação do software pirata, que capta irregularmente o sinal das operadoras de TV por assinatura.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Jaques Mauro de Moraes - 19-04-21.mp3

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