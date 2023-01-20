Aparecimento de jacarés se torna mais frequente na Grande Vitória; conheça os motivos

Um jacaré apareceu no quintal de uma casa em Manguinhos, na Serra, na noite de quinta-feira (19), e deu um susto em moradores da região Crédito: Leitor I A Gazeta

Um jacaré apareceu no quintal de uma casa em Manguinhos, na Serra, na noite de quinta-feira (19), e deu um susto em moradores da região. A administradora Míria Montardi fez um vídeo dele perto de uma cerca e sem contato direto com qualquer pessoa. Ela relatou ao repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, que o animal estava agressivo e que os vizinhos ficaram com medo. Ainda segundo a moradora, o jacaré apareceu depois das 19h de quinta-feira (19). Na manhã desta sexta-feira (20), porém, ele não estava mais no quintal. Ela chegou a ligar para a Polícia Militar Ambiental, mas nenhuma equipe teria ido ao local para o resgate.

O coordenador do Projeto Caiman, Yhuri Nóbrega, afirmou que o grupo não foi acionado na noite de quinta-feira (19), mas que é comum jacarés aparecerem nessas regiões, principalmente no verão. Apesar desses aparecimentos, o especialista diz que não há registros de ataques a pessoas. Em entrevista ao CBN Cotidiano, ele detalha os motivos que têm levado ao aparecimento, cada vez mais comuns, desses animais no ambiente urbano.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Aurélio de Freitas - Yuri Cardoso Nóbrega - 20-01-23