Aparecimento de jacarés se torna mais frequente na Grande Vitória; conheça os motivos

Um jacaré apareceu no quintal de uma casa em Manguinhos, na Serra, na noite de quinta-feira (19), e deu um susto em moradores da região. A administradora Míria Montardi fez um vídeo dele perto de uma cerca e sem contato direto com qualquer pessoa. Ela relatou ao repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, que o animal estava agressivo e que os vizinhos ficaram com medo. Ainda segundo a moradora, o jacaré apareceu depois das 19h de quinta-feira (19). Na manhã desta sexta-feira (20), porém, ele não estava mais no quintal. Ela chegou a ligar para a Polícia Militar Ambiental, mas nenhuma equipe teria ido ao local para o resgate.
O coordenador do Projeto Caiman, Yhuri Nóbrega, afirmou que o grupo não foi acionado na noite de quinta-feira (19), mas que é comum jacarés aparecerem nessas regiões, principalmente no verão. Apesar desses aparecimentos, o especialista diz que não há registros de ataques a pessoas. Em entrevista ao CBN Cotidiano, ele detalha os motivos que têm levado ao aparecimento, cada vez mais comuns, desses animais no ambiente urbano.
Entrevista - Aurélio de Freitas - Yuri Cardoso Nóbrega - 20-01-23
A recomendação para quem encontrar um jacaré no quintal ou na rua é que mantenha distância do animal. Depois, ligue para a Polícia Ambiental, no número 190. Outra sugestão é o contato direto com o Projeto Caiman, que funciona em plantão de 24 horas, pelo telefone (27) 9 9902-2969.