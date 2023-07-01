Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Aparecimento de golfinhos e baleias é normal no ES, mas de outros animais também!
Litoral Capixaba

Aparecimento de golfinhos e baleias é normal no ES, mas de outros animais também!

Coordenador dos Projetos Amigos da Jubarte e Golfinhos do Brasil, Thiago Ferrari, explica as curiosidades em torno desses animais

Publicado em 01 de Julho de 2023 às 12:28

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

01 jul 2023 às 12:28
Golfinho-nariz-de-garrafa (Tursiops truncatus) pode ser visto ao longo de todo o ano no litoral do Espírito Santo
Golfinho-nariz-de-garrafa (Tursiops truncatus) pode ser visto ao longo de todo o ano no litoral do Espírito Santo Crédito: Projeto Amigos da Jubarte
Quem acordou cedo para fazer atividades no mar da Praia de Camburi, em Vitória, foi recompensado com acrobacias de golfinhos na última quinta-feira (29). O coordenador dos Projetos Amigos da Jubarte e Golfinhos do Brasil, Thiago Ferrari, explica que o aparecimento desses animais é comum em todo o Espírito Santo, independentemente da época, já que passam toda a vida no litoral capixaba. Pelo local onde foram avistados, segundo o especialista, eles provavelmente são da espécie boto-cinza. De acordo com o coordenador, o fato dos golfinhos serem muito costeiros exige uma atenção redobrada de quem frequenta a região. Em entrevista à CBN Vitória, fala sobre o aparecimento desses animais e as suas características. Ouça a conversa completa!
Entrevista Patrícia Vallim - Thiago Ferrari - 01-07-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luis Suárez fica fora da Copa do Mundo
Bielsa explica ausência de Suárez em convocação do Uruguai: Decidi pelo que considero melhor'
Escritora e produtora cultural Cora Made participa de encontro gratuito no Espaço Thelema
Escritora Cora Made fala sobre arte e produção cultural em evento gratuito no ES
Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados