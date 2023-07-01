Aparecimento de golfinhos e baleias é normal no ES, mas de outros animais também!

Quem acordou cedo para fazer atividades no mar da Praia de Camburi, em Vitória, foi recompensado com acrobacias de golfinhos na última quinta-feira (29). O coordenador dos Projetos Amigos da Jubarte e Golfinhos do Brasil, Thiago Ferrari, explica que o aparecimento desses animais é comum em todo o Espírito Santo, independentemente da época, já que passam toda a vida no litoral capixaba. Pelo local onde foram avistados, segundo o especialista, eles provavelmente são da espécie boto-cinza. De acordo com o coordenador, o fato dos golfinhos serem muito costeiros exige uma atenção redobrada de quem frequenta a região. Em entrevista à CBN Vitória, fala sobre o aparecimento desses animais e as suas características. Ouça a conversa completa!