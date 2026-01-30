"Apagão" de mão de obra: estudo da Findes aponta impacto em setores da economia

Empresas brasileiras dos mais diversos setores da economia relatam um “apagão” de mão de obra, especialmente aquela mais qualificada. Um dos segmentos mais preocupados é a indústria. Uma sondagem divulgada pela CNI (Confederação Nacional da Indústria), em 2025, mostrou que 62% das empresas do ramo afirmam ter dificuldade em contratar mão de obra qualificada. Nesse cenário, a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) encomendou uma análise do tema ao Observatório da Indústria. A análise parte de três premissas: novas tendências do mundo do trabalho, economia aquecida (conjuntural) e os problemas estruturais, que estão no cenário há tempos.