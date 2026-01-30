Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • "Apagão" de mão de obra: estudo da Findes aponta impacto em setores da economia
Mercado de Trabalho

"Apagão" de mão de obra: estudo da Findes aponta impacto em setores da economia

A economista Suiani Febroni, gerente de Inteligência de Dados e Pesquisas do Observatório Findes, fala sobre o assunto

Publicado em 30 de Janeiro de 2026 às 10:53

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

30 jan 2026 às 10:53
Envelhecimento da mão de obra é desafio para a construção
Mão de obra é desafio para a indústria em geral Crédito: Shutterstock
Empresas brasileiras dos mais diversos setores da economia relatam um “apagão” de mão de obra, especialmente aquela mais qualificada. Um dos segmentos mais preocupados é a indústria. Uma sondagem divulgada pela CNI (Confederação Nacional da Indústria), em 2025, mostrou que 62% das empresas do ramo afirmam ter dificuldade em contratar mão de obra qualificada. Nesse cenário, a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) encomendou uma análise do tema ao Observatório da Indústria. A análise parte de três premissas: novas tendências do mundo do trabalho, economia aquecida (conjuntural) e os problemas estruturais, que estão no cenário há tempos.
O assunto foi trazido pela coluna do jornalista Abdo Filho, em A Gazeta, nesta semana. "Temos um problema que é real, multifatorial e atinge a economia como um todo. Não existe solução rápida e simples, mas é possível avançar", afirmou a economista Suiani Febroni, gerente de Inteligência de Dados e Pesquisas do Observatório Findes. Em entrevista à CBN Vitória, ela fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Suiani Febroni - 30-01-26.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados