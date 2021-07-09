"Apagão de mão de obra está à nossa porta", avalia economista Ricardo Henriques

O Brasil é um país com 15 milhões de pessoas desempregadas. Segundo o IBGE, no 1º trimestre de 2021, registrou-se a maior taxa e o maior contingente de desocupados de todos os trimestres da série histórica, iniciada em 2012. Mas ao mesmo tempo que esses milhões de brasileiros procuram trabalho, empresas se queixam da dificuldade de se preencher as vagas disponíveis. Mas qual é o motivo deste cenário paradoxal? A falta de mão de obra qualificada. À CBN Vitória, o economista Ricardo Henriques, superintendente-executivo do Instituto Unibanco, afirmou que "o apagão de mão de obra qualificada está à nossa porta" e existe a necessidade do Brasil dar "prioridade absoluta" à educação. "Podemos enfrentar um desemprego crônico se não mudarmos rapidamente", avalia. Ouça: