Aos 67 anos de fundação, Ufes tem mais de 100 projetos sobre pandemia

Em meio à pandemia da covid-19, a produção científica nas universidades brasileiras também é destaque. No Estado, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), por meio da Diretoria de Pesquisa, disponibilizou um relatório das produções da instituição sobre o tema da covid-19. Até o momento são cerca de 105 projetos de pesquisa, 83 de extensão e sete de outras naturezas relacionados à pandemia. Esses números são da plataforma "Stela Experta", e podem variar em função do termo de busca na base de dados; neste caso, o termo utilizado foi apenas “covid”.
Neste dia 5 de maio, no qual a Ufes comemora 67 anos de existência, o reitor da Ufes, Paulo Vargas, fala sobre o tema, os desafios na educação publica e as experiências de sucesso que envolvem a Universidade.
Entrevista - Fabio Botacin - Paulo Vargas - 05-05-21.mp3
"A universidade tem esse papel social forte de está conectada às necessidades históricas do momento. Desde o ano passado, com o início da pandemia, temos cerca de cerca de 105 pesquisas em desenvolvimento relacionadas à covid, como nas áreas de inteligência artificial e levantamento de dados", explica. "A pesquisa tem que está sintonizada com o contexto histórico", enfatiza. Acompanhe a entrevista completa!