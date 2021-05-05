Aos 67 anos de fundação, Ufes tem mais de 100 projetos sobre pandemia

Neste dia 5 de maio, no qual a Ufes comemora 67 anos de existência, o reitor da Ufes, Paulo Vargas, fala sobre o tema, os desafios na educação publica e as experiências de sucesso que envolvem a Universidade.

"A universidade tem esse papel social forte de está conectada às necessidades históricas do momento. Desde o ano passado, com o início da pandemia, temos cerca de cerca de 105 pesquisas em desenvolvimento relacionadas à covid, como nas áreas de inteligência artificial e levantamento de dados", explica. "A pesquisa tem que está sintonizada com o contexto histórico", enfatiza. Acompanhe a entrevista completa!