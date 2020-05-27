Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Ao projetar retorno, Ufes analisa sistema de aula presencial e remota
programa de retomada

Ao projetar retorno, Ufes analisa sistema de aula presencial e remota

Mesmo que não haja data prevista para retorno das aulas presenciais, a Universidade Federal do Espírito Santo criou dois planos para o cenário pós-pandemia

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 16:22

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

27 mai 2020 às 16:22
Ufes Crédito: Ufes / Divulgação
A Universidade Federal do Espírito Santo elaborou planos de Biossegurança e Contingência para um cenário pós-pandêmico de retorno gradativos das atividades presenciais, mesmo que não haja data prevista. O Plano de Contingência foi criado por um grupo de trabalho indicado pela Administração Central da universidade e o Plano de Biossegurança foi elaborado pelo Comitê Operativo de Emergência da Ufes e traz recomendações visando mitigar os efeitos da Covid-19 na comunidade acadêmica. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o reitor da Ufes, Paulo Vargas, avalia que os cursos tem diferentes demandas e que o planejamento levará em conta isso, além das determinações de máscaras e distanciamento. "Pode haver uma solução híbrida, como parte do conteúdo presencial e parte via remota", disse. Ouça!
Entrevista - Fábio Botacin - Paulo Vargas - 27-05-20
A versão preliminar dos planos foi encaminhada para os centros de ensino da Ufes na última segunda-feira (25) e, segundo Vargas, o objetivo é envolver a comunidade acadêmica em busca de soluções. A intenção é que os centros discutam e analisem os planos em busca de aprimorá-lo e adaptá-lo a realidade da universidade. Isso porque as diferenças entre os quatro campus, e até entre os próprios centros dentro do mesmo campus, são grandes, e todos possuem suas especificidades.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio
Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados