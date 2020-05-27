Ao projetar retorno, Ufes analisa sistema de aula presencial e remota

A Universidade Federal do Espírito Santo elaborou planos de Biossegurança e Contingência para um cenário pós-pandêmico de retorno gradativos das atividades presenciais, mesmo que não haja data prevista. O Plano de Contingência foi criado por um grupo de trabalho indicado pela Administração Central da universidade e o Plano de Biossegurança foi elaborado pelo Comitê Operativo de Emergência da Ufes e traz recomendações visando mitigar os efeitos da Covid-19 na comunidade acadêmica. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o reitor da Ufes, Paulo Vargas, avalia que os cursos tem diferentes demandas e que o planejamento levará em conta isso, além das determinações de máscaras e distanciamento. "Pode haver uma solução híbrida, como parte do conteúdo presencial e parte via remota", disse. Ouça!