Ao projetar retorno, Ufes analisa sistema de aula presencial e remota

A Universidade Federal do Espírito Santo elaborou planos de Biossegurança e Contingência para um cenário pós-pandêmico de retorno gradativos das atividades presenciais, mesmo que não haja data prevista. O Plano de Contingência foi criado por um grupo de trabalho indicado pela Administração Central da universidade e o Plano de Biossegurança foi elaborado pelo Comitê Operativo de Emergência da Ufes e traz recomendações visando mitigar os efeitos da Covid-19 na comunidade acadêmica. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o reitor da Ufes, Paulo Vargas, avalia que os cursos tem diferentes demandas e que o planejamento levará em conta isso, além das determinações de máscaras e distanciamento. "Pode haver uma solução híbrida, como parte do conteúdo presencial e parte via remota", disse. Ouça!
Entrevista - Fábio Botacin - Paulo Vargas - 27-05-20
A versão preliminar dos planos foi encaminhada para os centros de ensino da Ufes na última segunda-feira (25) e, segundo Vargas, o objetivo é envolver a comunidade acadêmica em busca de soluções. A intenção é que os centros discutam e analisem os planos em busca de aprimorá-lo e adaptá-lo a realidade da universidade. Isso porque as diferenças entre os quatro campus, e até entre os próprios centros dentro do mesmo campus, são grandes, e todos possuem suas especificidades.