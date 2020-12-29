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Ao passar de 5 mil óbitos, ES fica alerta para números de janeiro

O diretor de Integração e Projetos Especiais do IJSN, Pablo Lira, apresenta o panorama da pandemia no ES em entrevista à CBN Vitória

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 16:44

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

29 dez 2020 às 16:44
Pandemia voltou a crescer no Espírito Santo Crédito: Arte Geraldo Neto
A primeira morte pela covid-19 no Espírito Santo foi registrada no dia 1º de abril. De lá pra cá, já foram mais de 5 mil óbitos pela doença, de acordo com a atualização desta terça-feira (29) do painel da Secretaria de Estado da Saúde - dia que registrou-se 55 mortes, segundo maior número em 24h desde o início da pandemia. Tudo indica que o panorama numérico da covid-19 no Estado representa a força de contaminação que a doença ainda apresenta no Estado. Em entrevista com o diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, é possível perceber pelo índice de transmissão que o interior capixaba está sustentando a alta de casos, enquanto a Grande Vitória que puxou esse movimento tem uma tendência de queda no chamado índice RT. Acompanhe:
Entrevista - Fabio Botacin - Pablo Lira - 29-12-20
Pablo explica que a atenção está voltada para o comportamento da população nesse período de comemorações por causa da virada de ano. Segundo o diretor, o comportamento da população resulta num movimento da doença perceptível num ciclo aproximado de 21 dias. Sendo assim, minimizando orientações como uso de máscara e de não realizar aglomerações, a segunda quinzena de janeiro poderá ter números agravados da doença. 

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