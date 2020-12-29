Ao passar de 5 mil óbitos, ES fica alerta para números de janeiro

A primeira morte pela covid-19 no Espírito Santo foi registrada no dia 1º de abril. De lá pra cá, já foram mais de 5 mil óbitos pela doença, de acordo com a atualização desta terça-feira (29) do painel da Secretaria de Estado da Saúde - dia que registrou-se 55 mortes, segundo maior número em 24h desde o início da pandemia. Tudo indica que o panorama numérico da covid-19 no Estado representa a força de contaminação que a doença ainda apresenta no Estado. Em entrevista com o diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, é possível perceber pelo índice de transmissão que o interior capixaba está sustentando a alta de casos, enquanto a Grande Vitória que puxou esse movimento tem uma tendência de queda no chamado índice RT. Acompanhe: