Anvisa: quem comercializa MMS pode ser condenado a 15 anos de prisão

Uma fórmula chamada MMS, ou popularmente conhecida como “solução mineral milagrosa”, está sendo vendida ilegalmente com a promessa de cura para o autismo. Composto pela mistura semelhante a da água sanitária, o MMS não possui qualquer propriedade medicinal e pode até matar, segundo alerta o gerente-geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Ronaldo Gomes, em entrevista à rádio CBN Vitória.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Ronaldo Gomes - 28-05-19

A Agência informou que a produção, distribuição e comercialização do falso medicamento nunca foram permitidas no país e em nenhum outro lugar do mundo. A sua ingestão, segundo Ronaldo Gomes, traz graves riscos à saúde, é altamente tóxica e pode provocar lesões graves no intestino e no esôfago, podendo levar a morte de uma pessoa. A Anvisa já retirou 200 de anúncios da internet que colocavam a venda o produto e pede que a população denuncie a comercialização através do site portal.avisa.gov.br ou através do telefone gratuito 08006429782.