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SOLUÇÃO MINERAL MILAGROSA

Anvisa: quem comercializa MMS pode ser condenado a 15 anos de prisão

Já foram retirados do mercado mais de 200 anúncios ilegais de pessoas que comercializavam o falso medicamento que pode levar até a morte

Publicado em 28 de Maio de 2019 às 11:41

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 mai 2019 às 11:41
Uma fórmula chamada MMS, ou popularmente conhecida como “solução mineral milagrosa”, está sendo vendida ilegalmente com a promessa de cura para o autismo. Composto pela mistura semelhante a da água sanitária, o MMS não possui qualquer propriedade medicinal e pode até matar, segundo alerta o gerente-geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Ronaldo Gomes, em entrevista à rádio CBN Vitória.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ronaldo Gomes - 28-05-19
A Agência informou que a produção, distribuição e comercialização do falso medicamento nunca foram permitidas no país e em nenhum outro lugar do mundo. A sua ingestão, segundo Ronaldo Gomes, traz graves riscos à saúde, é altamente tóxica e pode provocar lesões graves no intestino e no esôfago, podendo levar a morte de uma pessoa. A Anvisa já retirou 200 de anúncios da internet que colocavam a venda o produto e pede que a população denuncie a comercialização através do site portal.avisa.gov.br ou através do telefone gratuito 08006429782. 
Por fim, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária destaca que quem for flagrado atuando na falsificação de medicamento pode ser condenado a pena de até 15 anos de prisão, além de pagamento de multas. 

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