Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Anvisa libera estudo clínico da polilaminina; médico do ES participa da pesquisa!
Saúde

Anvisa libera estudo clínico da polilaminina; médico do ES participa da pesquisa!

O médico Olavo Borges Franco fala da importância da decisão da Anvisa

Publicado em 15 de Janeiro de 2026 às 11:51

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

15 jan 2026 às 11:51
Médico capixaba integra pesquisa da polilaminina, medicamento que pode regenerar lesões medulares
Médico capixaba integra pesquisa da polilaminina, medicamento que pode regenerar lesões medulares Crédito: Arquivo pessoal
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou, neste mês, o início de um estudo clínico de fase 1 para avaliar a segurança do uso da polilaminina, proteína que se mostrou capaz de regenerar lesões na medula espinhal, e cinco pacientes vão receber a substância. A substância vem sendo estudada há mais de 20 anos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O composto é uma versão recriada em laboratório da laminina, proteína presente no desenvolvimento embrionário e que ajuda os neurônios a se conectarem. O médico do Espírito Santo, Olavo Borges Franco, integra o grupo de pesquisa. Ele explica que os pacientes estavam numa fase de "uso compassivo" da proteína. O que é isso?
O "uso compassivo" é a disponibilização de um medicamento novo promissor, em desenvolvimento, ainda sem registro na Anvisa, destinado ao uso pessoal de pacientes não participantes de programa de acesso expandido ou de pesquisa clínica. É destinado a portadores de doenças debilitantes graves e/ou que ameacem a vida e sem alternativa terapêutica satisfatória.
Agora, a pesquisa com a proteína polilaminina, presente em diversos animais, inclusive nos seres humanos, visa avaliar a segurança da aplicação do medicamento e identificar possíveis riscos para a continuidade do desenvolvimento clínico. A empresa patrocinadora é responsável por coletar, monitorar e avaliar sistematicamente todos os eventos adversos, inclusive os não graves, garantindo a segurança dos participantes.
Em 2023, o estudo clínico de fase 1 do projeto “Uso de células-tronco mesenquimais, hematopoéticas e neurais na regeneração de lesões raquimedulares induzidas por laminina ácida” obteve aprovação ética do Ministério da Saúde, uma das etapas necessárias para a realização de testes clínicos em seres humanos. Em entrevista à CBN Vitória, o médico fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Olavo Borges Franco - 15-01-26.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados