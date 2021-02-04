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Anvisa derruba exigência da fase 3 de testes para vacina; entenda

Para o médico infectologista Lauro Ferreira Pinto, a medida é acertada e vai trazer mais velocidade ao processo de imunização no país

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 12:04

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 fev 2021 às 12:04
A chamada fase 3 de testes para a aprovação de uso emergencial de uma vacina contra a covid-19 não é mais obrigatória. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou, na noite desta quarta-feira (03), a derrubada da exigência. Com a mudança, a agência diz que o prazo de análise do pedido de uso emergencial será de até 30 dias. A medida abre caminho para uma série de vacinas, como a russa Sputnik V, da Gamaleya, a indiana Covaxin, da Bharat Biotech, e as dos laboratórios Moderna, Pfizer, Janssen/Johnson & Johnson.
Para o médico infectologista Lauro Ferreira Pinto, a medida é acertada e vai trazer mais velocidade ao processo de imunização no país. O médico também explica, em entrevista à CBN Vitória nesta quinta-feira (04), os efeitos colaterais que podem surgir após a imunização: há relatos de dor muscular e febre. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Lauro Ferreira Pinto - 04-02-21

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