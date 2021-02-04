Anvisa derruba exigência da fase 3 de testes para vacina; entenda

A chamada fase 3 de testes para a aprovação de uso emergencial de uma vacina contra a covid-19 não é mais obrigatória. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou, na noite desta quarta-feira (03), a derrubada da exigência. Com a mudança, a agência diz que o prazo de análise do pedido de uso emergencial será de até 30 dias. A medida abre caminho para uma série de vacinas, como a russa Sputnik V, da Gamaleya, a indiana Covaxin, da Bharat Biotech, e as dos laboratórios Moderna, Pfizer, Janssen/Johnson & Johnson.