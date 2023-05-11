Anvisa autoriza realização de exames de análise clínicas em farmácias

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou norma que permite a realização de exames de análises clínicas em farmácias e consultórios. Os exames devem ser realizados nesses espaços somente em caráter de triagem e não substituem o diagnóstico laboratorial convencional. Segundo a Agência, a nova resolução tem como objetivo ampliar o acesso da população ao diagnóstico clínico e reforça o papel dos laboratórios clínicos de estimular a política de qualidade dos exames. Com a nova regra, que entra em vigor em 1º de agosto, a principal mudança é a liberação para que farmácias e consultórios isolados passem a realizar os chamados testes rápidos, algo que era permitido apenas a laboratórios. Em entrevista à CBN Vitória, a Gerente Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde da Anvisa, Giselle Calais, fala sobre o assunto.