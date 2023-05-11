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Saúde

Anvisa autoriza realização de exames de análise clínicas em farmácias

Quem explica é a gerente Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde da Anvisa, Giselle Calais

Publicado em 11 de Maio de 2023 às 10:51

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 mai 2023 às 10:51
Fachada do edifício-sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
Fachada do edifício-sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou norma que permite a realização de exames de análises clínicas em farmácias e consultórios. Os exames devem ser realizados nesses espaços somente em caráter de triagem e não substituem o diagnóstico laboratorial convencional. Segundo a Agência, a nova resolução tem como objetivo ampliar o acesso da população ao diagnóstico clínico e reforça o papel dos laboratórios clínicos de estimular a política de qualidade dos exames. Com a nova regra, que entra em vigor em 1º de agosto, a principal mudança é a liberação para que farmácias e consultórios isolados passem a realizar os chamados testes rápidos, algo que era permitido apenas a laboratórios. Em entrevista à CBN Vitória, a Gerente Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde da Anvisa, Giselle Calais, fala sobre o assunto.
CBN - Entrevista - Fernanda Queiroz - Giselle Calais - 11-05-23.mp3
Confira alguns dos exames que poderão ser realizados:
– Exame Beta-hCG;
– Exame de Dengue Antígeno NS1;
– Exame de Hemoglobina Glicada A1c;
– Exame PSA Teste Rápido;
– Teste Rápido Covid-19 Antígeno;
– Check-up Pós Covid Anticorpos Anti-Spike;
– Exame Ácido Úrico Teste Rápido;
– Exame de Chikungunya Teste Rápido;
– Exame de Colesterol Total;
– Exame de Dengue Anticorpos IgG IgM;
– Exame de Glicemia;
– Exame de Hepatite C Teste Rápido;
– Exame de HIV Teste Rápido;
– Exame de Lactato Teste Rápido;
– Exame de Malária Teste Rápido;
– Exame de Sífilis Teste Rápido;
– Exame Ferritina – Teste Rápido;
– Exame Proteína C Reativa Teste Rápido;
– Exame Rubéola Teste Rápido;
– Exame Vitamina D – Teste Rápido;
– Exame Zika Vírus Anticorpos;
– Teste Rápido Influenza Molecular;
– Teste Rápido Tipo Sanguíneo.

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