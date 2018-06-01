Anvisa altera rótulos para alerta sobre consumo de sódio e açúcar

Devido os problemas de saúde desencadeados por conta do alto consumo de açúcar e sódio em alimentos industriais, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou mudanças nas regras de rotulagem nutricional de alimentos que tem como objetivo facilitar a compreensão das propriedades nutricionais e reduzir situações de engano sobre os consumidores. O jornalista Fábio Botacin conversou com o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Jarbas Barbosa, sobre o assunto. Confira!