Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Anvisa altera rótulos para alerta sobre consumo de sódio e açúcar
ENTREVISTA

Anvisa altera rótulos para alerta sobre consumo de sódio e açúcar

O objetivo facilitar a compreensão das propriedades nutricionais dos alimentos

Publicado em 01 de Junho de 2018 às 10:27

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

01 jun 2018 às 10:27
Devido os problemas de saúde desencadeados por conta do alto consumo de açúcar e sódio em alimentos industriais, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou mudanças nas regras de rotulagem nutricional de alimentos que tem como objetivo facilitar a compreensão das propriedades nutricionais e reduzir situações de engano sobre os consumidores. O jornalista Fábio Botacin conversou com o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Jarbas Barbosa, sobre o assunto. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Jarbas Barbosa - 14.34s - 01-05-18

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados