Anuário de Segurança Pública traz retrato da violência no Brasil; conheça a situação do ES

Os dados do 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública foram divulgados nesta quinta-feira (19) e são baseados em informações fornecidas pelas secretarias de segurança pública estaduais, pelas polícias civis, militares e federal, entre outras fontes oficiais da Segurança Pública. A publicação é uma ferramenta importante para a implementação de políticas públicas. Trata-se do mais amplo retrato da segurança pública brasileira.

No Espírito Santo, por exemplo, chama atenção que entre os anos de 2017 e 2022, o número de registros de armas de fogo ativos no Sistema Nacional da Polícia Federal cresceu 381,7% , saindo de 14.044 em 2017 para 64.651 em 2022. Em todo o país, a variação foi de 260%. Os registros de posse de arma de fogo passaram de 637.972 em 2017 para 2.300.178 em 2022. Na comparação entre os Estados, o Espírito Santo ocupa o segundo lugar no ranking de crescimento nesse quesito, ficando atrás apenas do Distrito Federal, que apresentou aumento de 577,7% de 2017 a 2022. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), explica os números e fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!