ANTT propõe multa por descumprimento da tabela do frete

A Agência Nacional de Transportes Terrestres quer aplicar multa de R$ 5 mil por viagem àqueles que contratarem transporte rodoviário de carga com valor inferior ao disposto pela Agência. A ANTT disse estudar também a aplicação de R$ 3 mil para quem anunciar ou intermediar a contratação de frete com valor inferior aos piso mínimo. O processo de audiência pública ficará aberto para receber sugestões da sociedade até o dia 10 de outubro próximo. Depois disso, serão elaborados os regulamentos para a efetiva aplicação das penalidades.