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ENTREVISTA

ANTT pode reduzir pedágio na BR 101 em até 11%, diz deputado

A informação é do deputado federal Sergio Vidigal, que atua como coordenador da Comissão Externa da Eco 101 na Câmara dos Deputados

Publicado em 27 de Agosto de 2019 às 12:44

Publicado em 

27 ago 2019 às 12:44
O valor cobrado de pedágio pela concessionária Eco 101 nas praças no Estado pode cair em até 11% este ano. A informação surgiu após audiência pública, na Câmara do Deputados, na última semana. Segundo o deputado federal Sérgio Vidigal (PDT), que atua como coordenador da Comissão Externa da Eco 101 na Câmara dos Deputados, em uma reunião com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), os técnicos da agência concordaram com o TCU de que a redução do pedágio deveria ser de 10% a 11%. “A informação que eu tenho que isto está sendo revisto no âmbito da ANTT, se a redução se confirmará de 10% a 11% na tarifa”, informa. A decisão está prevista para a primeira quinzena de setembro. Ouça os detalhes.
Entrevista - Patricia Vallim - Deputado Federal Sérgio Vidigal - 27-08-19

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