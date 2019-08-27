ANTT pode reduzir pedágio na BR 101 em até 11%, diz deputado

O valor cobrado de pedágio pela concessionária Eco 101 nas praças no Estado pode cair em até 11% este ano. A informação surgiu após audiência pública, na Câmara do Deputados, na última semana. Segundo o deputado federal Sérgio Vidigal (PDT), que atua como coordenador da Comissão Externa da Eco 101 na Câmara dos Deputados, em uma reunião com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), os técnicos da agência concordaram com o TCU de que a redução do pedágio deveria ser de 10% a 11%. “A informação que eu tenho que isto está sendo revisto no âmbito da ANTT, se a redução se confirmará de 10% a 11% na tarifa”, informa. A decisão está prevista para a primeira quinzena de setembro. Ouça os detalhes.