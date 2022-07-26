ANTT: BRs 262 e 101 podem ser concedidas em um único leilão

O governo federal não irá conceder a BR 262 no Espírito Santo à iniciativa privada, pelo menos até fazer melhorias que possam deixar a rodovia mais atrativa para um próximo leilão. Os recursos para melhorias e duplicação de um trecho na região Serrana deverão ser proveniente de emendas parlamentares, assim como de verba da repactuação da tragédia de Mariana (MG), desastre que aconteceu em 2015. É uma compensação pelas perdas econômicas e ambientais provocadas pelo rompimento da barragem de Mariana. Em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (26), Renan Brandão, superintendente de Concessão da Infraestrutura da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), explicou quais são os caminhos em discussão. Brandão também detalhou o processo de devolução da concessão da BR 101 e não descartou a possibilidade das duas rodovias voltarem à iniciativa privada em um único leilão.