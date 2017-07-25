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"Antivacinismo" é mais evidente na classe alta, diz médica

Avaliação do fenômeno social, que já está no Brasil, é da presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), Isabella Ballalai

Publicado em 25 de Julho de 2017 às 10:37

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

25 jul 2017 às 10:37
Pais estão aderindo ao movimento contra a vacinação de crianças Crédito: Shutterstock
Algumas crenças religiosas ou filosóficas, a revolta contra a indústria da imunização e o temor por efeitos colaterais faz um fenômeno social se espalhar pelo mundo – inclusive no Brasil: o movimento de pais contra a vacinação de crianças. Essa mobilização é mais evidente em classes mais altas da sociedade. Essa é a avaliação da médica e presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), Isabella Ballalai.
“Há um grupo pequeno no Brasil que aderiu ao 'antivacinismo', em algumas regiões na Europa isso já é muito antigo. O fato de isso ocorrer inclusive entre aqueles que, teoricamente, têm mais acesso à informação é o que chama mais atenção. Vale destacar que a argumentação deles é sem qualquer base científica. As doenças voltam se pararmos de vacinar”, alerta a médica que trabalha há 30 anos com vacinações, em entrevista à Rádio CBN Vitória.
Entrevista - Fabio Botacin - Isabella Ballalai - 25-07-17

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