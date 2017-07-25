"Antivacinismo" é mais evidente na classe alta, diz médica

Algumas crenças religiosas ou filosóficas, a revolta contra a indústria da imunização e o temor por efeitos colaterais faz um fenômeno social se espalhar pelo mundo – inclusive no Brasil: o movimento de pais contra a vacinação de crianças. Essa mobilização é mais evidente em classes mais altas da sociedade. Essa é a avaliação da médica e presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), Isabella Ballalai.

“Há um grupo pequeno no Brasil que aderiu ao 'antivacinismo', em algumas regiões na Europa isso já é muito antigo. O fato de isso ocorrer inclusive entre aqueles que, teoricamente, têm mais acesso à informação é o que chama mais atenção. Vale destacar que a argumentação deles é sem qualquer base científica. As doenças voltam se pararmos de vacinar”, alerta a médica que trabalha há 30 anos com vacinações, em entrevista à Rádio CBN Vitória.