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Antiga fábrica da Braspérola vai à leilão nesta sexta

Segundo o administrador judicial da massa falida, Rogério Keijók Spitz, já há um forte interessado, de Minas Gerais

Publicado em 28 de Maio de 2015 às 16:10

Publicado em 

28 mai 2015 às 16:10
Em uma segunda tentativa, área da antiga fábrica da Braspérola, vai a leilão nesta sexta-feira (29). O valor do lance mínimo é de R$ 80,5 milhões e segundo o administrador judicial da massa falida, Rogério Keijók Spitz, já há um forte interessado, de Minas Gerais, que poderá arrematar a área. Apesar da expectativa de um movimento de paralisação nacional envolvendo diversas categorias, o leilão está mantido. Em caso de não arremate, a área volta a leilão no próximo dia 12 de junho, com 60% do valor de avaliação.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rogério Keikók Spitz - 28-05-15

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