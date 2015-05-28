Antiga fábrica da Braspérola vai à leilão nesta sexta

Em uma segunda tentativa, área da antiga fábrica da Braspérola, vai a leilão nesta sexta-feira (29). O valor do lance mínimo é de R$ 80,5 milhões e segundo o administrador judicial da massa falida, Rogério Keijók Spitz, já há um forte interessado, de Minas Gerais, que poderá arrematar a área. Apesar da expectativa de um movimento de paralisação nacional envolvendo diversas categorias, o leilão está mantido. Em caso de não arremate, a área volta a leilão no próximo dia 12 de junho, com 60% do valor de avaliação.