Antialérgicos podem prejudicar a fertilidade masculina, diz pesquisa

Artigo científico, que revisou pesquisas na área da saúde, aponta que antialérgicos anti-histamínicos, utilizado para aliviar sintomas de alergias, pode afetar a produção de hormônios masculinos nos testículos. De acordo com o estudo, os efeitos adversos dessas drogas podem interferir na produção de hormônios masculinos nos testículos.

Fica em xeque a questão: quais são os prós e contras da utilização destes medicamentos? Outros problemas de saúde podem se originar a partir do consumo? Confira mais detalhes em uma entrevista com o especialista da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI), Dr. José Carlos Perini.