Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Antialérgicos podem prejudicar a fertilidade masculina, diz pesquisa
Entrevistas

Antialérgicos podem prejudicar a fertilidade masculina, diz pesquisa

Os efeitos adversos dessas drogas podem interferir na produção de hormônios masculinos nos testículos.

Publicado em 10 de Março de 2018 às 11:18

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

10 mar 2018 às 11:18
Artigo científico, que revisou pesquisas na área da saúde, aponta que antialérgicos anti-histamínicos, utilizado para aliviar sintomas de alergias, pode afetar a produção de hormônios masculinos nos testículos. De acordo com o estudo, os efeitos adversos dessas drogas podem interferir na produção de hormônios masculinos nos testículos.
Fica em xeque a questão: quais são os prós e contras da utilização destes medicamentos? Outros problemas de saúde podem se originar a partir do consumo? Confira mais detalhes em uma entrevista com o especialista da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI), Dr. José Carlos Perini.
Entrevista - Fabio Botacin -José Carlos Perini - 10-03-18.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarifaço dos EUA contra o Brasil pode bater em 37,5% com soma de investigações
Violência contra crianças e adolescentes
Articulação intersetorial fortalece a proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como fica o tempo no feriado; Anvisa determina recolhimento de lote de água mineral

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados