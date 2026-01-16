Antes da Catedral: conheça a história da Matriz de Nossa Senhora da Vitória, primeira igreja da Capital

Um passeio pela história de Vitória por meio da arquitetura! Antes da atual Catedral Metropolitana de Vitória existiu ali mesmo, na Cidade Alta, uma igreja bem mais antiga: a Matriz de Nossa Senhora da Vitória. Construída entre 1550 e 1552, a igreja foi, durante cerca de 400 anos, o centro político, religioso e social da então "Vila de Vitória" e acompanhou transformações históricas profundas, como a transição para os períodos do Império e da República, testemunhando mudanças na vida cotidiana dos capixabas.
Demolida em 1918 para dar espaço à construção da Catedral, a antiga matriz é um exemplo da transformação de monumentos que ajudaram a construir a identidade coletiva de nossa sociedade em tempos remotos. Esta história é contada por meio de fotografias e documentos preservados no Arquivo Público Municipal de Vitória. Também foram consultadas obras bibliográficas produzidas, em parte, a partir de pesquisas realizadas no Arquivo Municipal.
Em 2019, durante a pandemia, a arquiteta urbanista Joana Segatto, iniciou o estudo dessa história, para o seu trabalho de dissertação do Mestrado. O trabalho foi publicado em 2021. "Tive 60 dias, dois meses, um tempo 'recorde', pra fazer o processo de reconstrução da igreja. Um grande desafio. Em princípio, meu estudo de Mestrado seria sobre a arquitetura das unidades de saúde do município da Serra, mas isso mudou completamente", explica. O desafio de "reconstruir" o passado da Igreja veio por meio do incentivo de seu professor.
Foi por meio do incentivo de um professor, que a sugeriu fazer um estudo sobre monumentos históricos do Centro de Vitória. Como ela não poderia ir a campo fazer o estudo, dado os protocolos de distanciamento da pandemia, todo o trabalho de reconstrução foi por meio de bibliografias, de materiais do Arquivo Público, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e contatos com historiadores, que resultou em uma "reconstrução 3D". Em entrevista à CBN Vitória, a arquiteta urbanista, Joana Segatto, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Joana Segatto - 16-01-26.mp3