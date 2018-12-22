Antecipar a compra do material escolar vale a pena?

Dezembro é época de ir ao comércio realizar as compras de final de ano, mas existem pais que já decidem se antecipar ao mês de janeiro e realizam as compras de material escolar para os filhos. Mas será que, realmente, vale a pena antecipar a compra do material? A jornalista Patrícia Vallim conversa com o economista e presidente do Conselho Regional de Economia do Espírito Santo (Corecon-ES), Ricardo Paixão, sobre o assunto. Na oportunidade ele também traz importante dicas aos pais: evite de levar os filhos na hora da compra e reaproveite material antigo.