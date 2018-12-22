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ECONOMIA

Antecipar a compra do material escolar vale a pena?

Além de garantir desconto, também vale a pena deixar os pequenos em casa na hora das compras

Publicado em 22 de Dezembro de 2018 às 10:46

Publicado em 

22 dez 2018 às 10:46
Dezembro é época de ir ao comércio realizar as compras de final de ano, mas existem pais que já decidem se antecipar ao mês de janeiro e realizam as compras de material escolar para os filhos. Mas será que, realmente, vale a pena antecipar a compra do material? A jornalista Patrícia Vallim conversa com o economista e presidente do Conselho Regional de Economia do Espírito Santo (Corecon-ES), Ricardo Paixão, sobre o assunto. Na oportunidade ele também traz importante dicas aos pais: evite de levar os filhos na hora da compra e reaproveite material antigo.
 
Entrevista - Patricia Vallim - Ricardo Paixão - 15.40s - 22-12-18

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