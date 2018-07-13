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Antecipado bloqueio de celular para dezembro no Espírito Santo

As mensagens avisando o bloqueio dos celulares que estiverem irregulares começarão a ser enviadas no dia 23 de setembro de 2018. E o bloqueio dos aparelhos começará em 8 de dezembro

Publicado em 13 de Julho de 2018 às 10:57

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 jul 2018 às 10:57
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) decidiu antecipar a implantação do sistema de bloqueio de novos celulares irregulares para os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. As mensagens avisando o bloqueio dos celulares que estiverem irregulares começarão a ser enviadas no dia 23 de setembro de 2018. E o bloqueio dos aparelhos começará em 8 de dezembro.
A Anatel criou o hotsite Celular Legal onde o consumidor pode consultar a situação do aparelho pelo IMEI, um número de identificação global único para cada celular. Para saber o IMEI do celular basta discar *#06# no aparelho. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor e pesquisador do Instituto internacional de Tecnologia e Informação Científica, Renan Barcellos, explica como você consegue identificar se está ou não correndo o risco de bloqueio.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Renan Barcelos - 13-07-18

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