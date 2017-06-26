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ANS propõe que planos passem a cobrir 15 novos procedimentos

Entre as inclusões, estão o tratamento de câncer de ovário via laparoscópica, exame de toxoplasmose em líquido amniótico e o uso do medicamento natalizumabe para tratar esclerose múltipla.

Publicado em 26 de Junho de 2017 às 19:30

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

26 jun 2017 às 19:30
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) colocou em consulta pública uma proposta para que os planos de saúde passem a cobrir 15 novos procedimentos médicos. Entre as inclusões, estão o tratamento de câncer de ovário via laparoscópica e o exame de toxoplasmose em líquido amniótico. Além dos novos procedimentos, também há propostas de alterações de diretrizes de utilização já existentes, como o uso do medicamento natalizumabe para tratar esclerose múltipla.
A proposta de revisão do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde estará em consulta pública até o dia 26 de julho e deve entrar em vigor em 2018. Ela foi elaborada a partir de 171 solicitações de alteração do Rol discutidas por um grupo técnico. Confira na entrevista da diretora de Normas e Habilitação dos Produtos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Karla Santa Cruz Coelho.
Entrevista - Fabio Botacin - Karla Santa Cruz Coelho - 26-06-17

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