ANP disponibiliza consulta diária de preço da gasolina na bomba

A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), passou a disponibilizar um novo sistema de consulta de preços informados pelos postos de combustíveis. De acordo com o diretor-geral da agência, Décio Oddone, é possível consultar no site da ANP os valores cobrados nas bombas e cujos valores são informados por cada posto participante. Os valores, segundo a ANP, estão acessíveis em planilha Excel, que será atualizada diariamente e permite filtros por produto, CNPJ, nome e endereço do posto revendedor.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Décio Oddone - 13-07-18