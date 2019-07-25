ANP avalia liberar venda de botijão de gás de maneira fracionada

A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) estuda liberar a venda fracionada do gás de cozinha, conforme afirmou o diretor-geral da agência, Décio Odoni, em cerimônia realizada esta semana no Palácio do Planalto. Ou seja, o consumidor poderá encher o botijão de forma parcial, sem ser obrigado a comprar ele cheio, como ocorre hoje. Além do fracionamento do gás de cozinha, o governo quer permitir o enchimento do mesmo botijão por diferentes marcas, o que atualmente é proibido.