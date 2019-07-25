Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ENTREVISTAS

ANP avalia liberar venda de botijão de gás de maneira fracionada

Novas regras para o GLP devem ser discutidas pelo Conselho Nacional de Política Energética, em uma reunião prevista para o final de agosto

Publicado em 25 de Julho de 2019 às 13:26

Publicado em 

25 jul 2019 às 13:26
A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) estuda liberar a venda fracionada do gás de cozinha, conforme afirmou o diretor-geral da agência, Décio Odoni, em cerimônia realizada esta semana no Palácio do Planalto. Ou seja, o consumidor poderá encher o botijão de forma parcial, sem ser obrigado a comprar ele cheio, como ocorre hoje. Além do fracionamento do gás de cozinha, o governo quer permitir o enchimento do mesmo botijão por diferentes marcas, o que atualmente é proibido.
Novas regras para o GLP devem ser discutidas pelo Conselho Nacional de Política Energética, em uma reunião prevista para o final de agosto. Quem dá mais detalhes sobre a liberação da venda fracionada de gás de cozinha, ao vivo, é o diretor-geral da ANP, Décio Odoni.
Entrevista - Patricia Vallim - Décio Odoni - 9.41s - 25-07-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ponto de Recarga de carro elétrico em garagem de condomínio
Moradores vão poder instalar ponto de recarga de carro elétrico em condomínios no ES
Imagem de destaque
Corpus Christi é feriado no ES? Saiba onde trabalhador tem direito a folga
Espanhol Pedri em ação no Kleber Andrade, em 2019, pelo Mundial Sub-17
Do Kleber Andrade para a Copa do Mundo: veja 10 jogadores que atuaram no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados