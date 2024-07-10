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Justiça, Segurança e Cidadania

Ano violento para mulheres no ES: aumentam casos de agressões e mortes

Em todo o ano de 2023, no Espírito Santo ocorreram 35 feminicídios. Neste ano, no período de janeiro até o dia 8 de julho, foram 21 casos

Publicado em 10 de Julho de 2024 às 12:10

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

10 jul 2024 às 12:10
Crime feminicídio
Crime feminicídio Crédito: Arte: Geraldo Neto
Abandonada às margens de uma estrada, embaixo de uma cama, no box de um banheiro. Elas foram mortas a tiros, facadas ou espancadas. Algumas estavam grávidas, outras não conseguiram impedir que seus filhos também fossem alvo das agressões. Casos como o de Íris, Mirian, Sara, Sônia e Paloma, entre tantos outros, mostram o quanto os primeiros seis meses de 2024 não foram fáceis para as mulheres no Espírito Santo. Alerta presente nas estatísticas de violência doméstica, de homicídios de mulheres e feminicídios, que aumentaram em relação as do ano anterior. E já nos primeiros dez dias do segundo semestre, mais agressões, como a da mulher vítima de golpes de machado em Guaçuí e outra ferida a facadas em Água Doce do Norte. Além dos casos de feminicídio, em Alto Caxixe, e o da jovem Sara da Cruz Moulin Merçon, de 28 anos; ambos em Venda Nova do Imigrante. A cidade, inclusive, surpreendeu, considerando que por lá, desde 2018, não havia homicídios de mulheres ou feminicídios. Situação que mudou em 2024, com a ocorrência dos dois casos. O mesmo aconteceu com outras duas cidades do interior: Alfredo Chaves e Laranja da Terra, cada uma com um registro este ano. Em todo o ano de 2023, no Espírito Santo ocorreram 35 feminicídios. Neste ano, no período de janeiro até o dia 8 de julho, foram 21 casos. Ouça a análise da comentarista Vilmara Fernandes. 
CBN - JUSTIÇA, SEGURANÇA E CIDADANIA -10-07-24.mp3

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