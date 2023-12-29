Ano Novo: fique por dentro das alterações no trânsito de Vitória

Vista da praia de Camburi Crédito: Fernando Madeira

Atenção, motoristas! O festa do final do ano em Vitória vai contar com mudanças no trânsito e reforço no patrulhamento. Uma delas é na Avenida Dante Michelini, na orla de Camburi, que terá interdições nos três dias de eventos. Nesta sexta-feira (29) e no sábado (30), no sentido Jardim Camburi, a faixa 3 (próxima ao calçadão) e onde funciona a ciclovia aos domingos e feriados, será interditada das 18h às 3h. A interdição começa nas proximidades do quiosque 7, na Mata da Praia, e vai até a altura do píer central - onde está localizado o palco, perto da Avenida Adalberto Simão Nader.

No dia 31 de dezembro, a Av. Dante Michelini, trecho entre a Av. Anísio Fernandes Coelho e Av. Adalberto Simão Nader, Jardim da Penha/Mata da Praia, estará totalmente interditada, no sentido Jardim Camburi das 20h do dia 31 de dezembro às 03h do dia 01 de janeiro. Já no sentido Praia do Canto será interditado das 22h do dia 31 às 03h do dia 01.

O trânsito sentido Jardim Camburi será desviado pelas seguintes vias: Av. Anísio Fernandes Coelho, Av. Hugo Viola, Av. Des. Dermeval Lyrio, Av. Rozendo Serapião de Souza Filho e Av. Adalberto Simão Nader, seguindo itinerário normal. No sentido Praia do Canto será desviado pelas vias: Rua Dra Zilda Arns, Av. Adalberto Simão Nader, Av. Rozendo Serapião de Souza Filho, Av. Des. Dermeval Lyrio, Av. Hugo Viola e Av. Anísio Fernandes Coelho, seguindo itinerário normal.

Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de Operações e Fiscalização do Trânsito de Vitória, Brunno Xavier, detalha as alterações. Ouça a conversa completa! Segundo a prefeitura municipal, são esperadas 150 mil pessoas em Camburi na festa da virada.

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Brunno Xavier - 28-12-23