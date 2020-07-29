Ano letivo de 2020 não está perdido, diz Sedu

Na última sexta (24), o governador Renato Casagrande anunciou a prorrogação da suspensão das aulas presenciais em todas as escolas, universidades e faculdades, inclusive cursos livres, das redes de ensino públicas e privada, no âmbito do estado, até o dia 31 de agosto. A medida integra as medidas de prevenção à disseminação do novo coronavírus. Na rede pública estadual, as aulas estão suspensas desde 17 de março. Apesar de 2020 já estar no segundo semestre, o secretário Estadual da Educação, Vitor de Angelo afirma que ano letivo não está perdido e que o programa "EscoLAR", com transmissão das aulas pela TV aberta e Google Sala de Aula, está sendo recebido "além das expectativas" pelos alunos.