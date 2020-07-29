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Ano letivo de 2020 não está perdido, diz Sedu

Secretário Vitor de Angelo afirma que o programa "EscoLAR", com transmissão das aulas pela TV aberta e Google Sala de Aula, está sendo recebido "além das expectativas" pelos alunos

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 12:52

Publicado em 

29 jul 2020 às 12:52
Na última sexta (24), o governador Renato Casagrande anunciou a prorrogação da suspensão das aulas presenciais em todas as escolas, universidades e faculdades, inclusive cursos livres, das redes de ensino públicas e privada, no âmbito do estado, até o dia 31 de agosto. A medida integra as medidas de prevenção à disseminação do novo coronavírus. Na rede pública estadual, as aulas estão suspensas desde 17 de março. Apesar de 2020 já estar no segundo semestre, o secretário Estadual da Educação, Vitor de Angelo afirma que ano letivo não está perdido e que o programa "EscoLAR", com transmissão das aulas pela TV aberta e Google Sala de Aula, está sendo recebido "além das expectativas" pelos alunos.
O governo do Estado também adquiriu pacotes para alunos que não possuem dados móveis. As escolas que identificarem alunos que não possuem nenhuma das alternativas on-line farão, através de sua própria equipe, a estruturação de uma série de outras ações, para que não haja exclusão de nenhum aluno dos conteúdos. O material, inclusive, pode ser impresso pela escola. Todo o conteúdo de aula fica disponibilizado no site do EscoLAR e no canal do YouTube da Sedu. Confira!
Entrevista - Patricia Vallim - Vitor de Angelo - 29-07-20

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