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Ano começa com novas regras para Microempreendedor Individual

Desde 1° de janeiro deste ano estão valendo novas regras para quem se enquadra no regime de Microempreendedor Individual (MEI)

Publicado em 11 de Janeiro de 2018 às 16:15

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

11 jan 2018 às 16:15
Desde 1º de janeiro deste ano estão valendo as novas regras para quem se enquadra no regime de Microempreendedor Individual (MEI). O teto de faturamento para se enquadrar na modalidade passará de até R$ 60 mil para até R$ 81 mil. Além disso, quem quiser se regularizar como dono de negócio – e aproveitar benefícios como CNPJ, emissão de nota fiscal, possibilidade de contribuir ao INSS e tributações pelo regime Simples Nacional – deve fazê-lo até 15 de janeiro para evitar sufocos de última hora. Saiba mais detalhes dessa mudança nesta edição do CBN Cotidiano com o advogado tributarista Ricardo Dalla. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Ricardo Dalla - 11-01-18.mp3

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