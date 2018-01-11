Ano começa com novas regras para Microempreendedor Individual

Desde 1º de janeiro deste ano estão valendo as novas regras para quem se enquadra no regime de Microempreendedor Individual (MEI). O teto de faturamento para se enquadrar na modalidade passará de até R$ 60 mil para até R$ 81 mil. Além disso, quem quiser se regularizar como dono de negócio – e aproveitar benefícios como CNPJ, emissão de nota fiscal, possibilidade de contribuir ao INSS e tributações pelo regime Simples Nacional – deve fazê-lo até 15 de janeiro para evitar sufocos de última hora. Saiba mais detalhes dessa mudança nesta edição do CBN Cotidiano com o advogado tributarista Ricardo Dalla. Confira!