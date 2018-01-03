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Taxas

Ano começa com CNH mais cara no Espírito Santo

Essas taxas são calculadas com base no Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE)

Publicado em 03 de Janeiro de 2018 às 15:54

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

03 jan 2018 às 15:54
O ano já começa com valores de serviços reajustados e, com isso, impacto no bolso do brasileiro. No Espírito Santo, serviços como tirar e renovar a carteira de habilitação, já têm reajustes. Essas taxas são calculadas com base no Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), que passou dos atuais R$ 3,1865 para R$ 3,2726 em 2018. O reajuste de 2,7% foi publicado, no último mês de dezembro, pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).
Em meio a essas mudanças, no próximo mês também ocorrerá o lançamento da CNH digital, na qual o motorista poderá baixar a carteira em um aplicativo para celulares e não vai mais precisar portar o documento em papel. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o diretor de Habilitação e Veículos do Detran-ES, José Eduardo de Souza Oliveira, traz detalhes do tema. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - José Eduardo - 03-01-18.mp3
 
 
 

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