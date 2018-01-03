Ano começa com CNH mais cara no Espírito Santo

O ano já começa com valores de serviços reajustados e, com isso, impacto no bolso do brasileiro. No Espírito Santo, serviços como tirar e renovar a carteira de habilitação, já têm reajustes. Essas taxas são calculadas com base no Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), que passou dos atuais R$ 3,1865 para R$ 3,2726 em 2018. O reajuste de 2,7% foi publicado, no último mês de dezembro, pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).