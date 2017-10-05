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Anistia a PMs grevistas passa em mais uma comissão da Câmara

Apesar da oposição do governo capixaba, o projeto de lei (PL 6882/17) de anistia a policiais militares do Espírito Santo foi aprovado nesta quarta-feira (4) em mais um colegiado da Câmara dos Deputados

Publicado em 04 de Outubro de 2017 às 22:12

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

04 out 2017 às 22:12
Apesar da oposição do governo capixaba, o projeto de lei (PL 6882/17) de anistia a policiais militares do Espírito Santo foi aprovado nesta quarta-feira (4) em mais um colegiado da Câmara dos Deputados. Desta vez, o texto passou na comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. A categoria entrou em greve no início do ano, numa das piores crises da Segurança Pública no Estado, e desde então conta com apoio de parlamentares para não sofrer penalizações previstas em lei. Confira as informações com Rondinelli Tomazelli, direto de Brasília.
Direto de Brasília - 04-10-17.mp3

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