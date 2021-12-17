Animal de estimação não é presente de Natal

Antes de presentear alguém com um bichinho, é necessário ficar atento a essa atitude, por mais inofensiva e bem intencionada que ela possa parecer. É o que aponta a médica veterinária Polyana Pulcheira Paixão, mestre em Ciência Animal e pós-graduada em Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais. "É importante saber que o animal, claro, é uma vida e uma hora ele vai envelhecer, pode apresentar uma doença. Não deve ser tratado como um presente. É como se você estivesse adotando uma criança", contextualiza. "O cachorro, por exemplo, exige mais atenção de um tutor – vacinação em dia, banho, tosa medicação. E as medidas de rotina no veterinário. O gato precisa de itens como uma caixinha de areia de alimentação", explica. O abandono de cães e gatos, após o ato de "presentear" alguém, também é um ponto que merece ser observado. Ouça a conversa completa!