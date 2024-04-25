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Animais peçonhentos lideram atendimentos do Centro de Assistência Toxicológica

Ouça entrevista com a médica Rinara Andrade Machado

Publicado em 25 de Abril de 2024 às 11:05

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 abr 2024 às 11:05
Escorpião
Escorpião Crédito: Pexels
Neste ano, de janeiro até a data de 12 de abril, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Espírito Santo (CIATox-ES), realizou mais de três mil atendimentos pelo telefone, orientando profissionais de saúde e a população em geral sobre primeiros socorros nos casos de intoxicações e acidentes com animais peçonhentos. Segundo o Centro, os acidentes com animais peçonhentos representam atualmente a notificação mais importante no Espírito Santo. Além disso, o ranking conta ainda com casos de intoxicação por medicamentos, por produtos de limpeza, agrotóxicos e por drogas de abuso. Neste mês de abril, o CIATox completa 32 anos. Em entrevista à CBN Vitória, a médica Rinara Andrade Machado, fala sobre o assunto. O serviço do Ciatox-ES pode ser acessado via telefone e está disponível para profissionais de saúde e população em geral 24 horas por dia, sete dias por semana, com ligação gratuita para o número 0800 283 9904. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Rinara Andrade Machado -25-04-24.mp3
Os cinco principais tipos de intoxicação por grupo, agentes e categorias:
Todas as faixas etárias:
Animais peçonhentos: escorpiões, serpentes e aranhas.
Medicamentos: ansiolíticos, antidepressivos e analgésicos.
Produtos de uso domiciliar: alvejantes e desinfetantes.
Agrotóxicos: inseticidas e herbicidas.
Drogas de abuso: bebida alcoólica, cocaína e crack.
Crianças até 6 anos:
Medicamentos: ansiolíticos, antipsicóticos e analgésicos.
Animais peçonhentos: escorpiões, abelhas e lagartas.
Produtos de uso domiciliar: alvejantes e desinfetantes.
Produtos químicos residenciais ou industriais: hidróxido de sódio, solventes, baterias e pilhas.
Cosméticos e higiene pessoal: acetona, repelente e álcool gel.
[fonte: Sesa-ES]

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