Animais peçonhentos lideram atendimentos do Centro de Assistência Toxicológica

Neste ano, de janeiro até a data de 12 de abril, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Espírito Santo (CIATox-ES), realizou mais de três mil atendimentos pelo telefone, orientando profissionais de saúde e a população em geral sobre primeiros socorros nos casos de intoxicações e acidentes com animais peçonhentos. Segundo o Centro, os acidentes com animais peçonhentos representam atualmente a notificação mais importante no Espírito Santo. Além disso, o ranking conta ainda com casos de intoxicação por medicamentos, por produtos de limpeza, agrotóxicos e por drogas de abuso. Neste mês de abril, o CIATox completa 32 anos. Em entrevista à CBN Vitória, a médica Rinara Andrade Machado, fala sobre o assunto. O serviço do Ciatox-ES pode ser acessado via telefone e está disponível para profissionais de saúde e população em geral 24 horas por dia, sete dias por semana, com ligação gratuita para o número 0800 283 9904. Ouça a conversa completa!