Animais na água! O que fazer quando avistar baleias, tartarugas, arraias e tubarões?

No último mês de maio, o governo do Rio de Janeiro postou nas suas redes sociais uma série de recomendações aos banhistas após avistamentos de tubarões no litoral fluminense. A postagem traz uma sequência de ilustrações que dizem, por exemplo: "se estiver no mar, saia da água com calma; o tubarão está em seu habitat natural e não costuma atacar humanos. A melhor forma de se afastar é devagar, de costas, em direção à areia. Evite movimentos bruscos ou nadar rapidamente, pois isso pode atrair a atenção do animal".

Nas águas que beiram o Espírito Santo, vive uma biodiversidade rica que sempre é registrada com muito carinho pelos capixabas! Por aqui, é possível receber a visita de grandes astros do mundo marinho, como baleias jubartes, golfinhos, arraias, tartarugas e muito raramente tubarões. Mas, ao se deparar com um animal desses nas águas, o que deve ser feito? Em entrevista à CBN Vitória, o professor do Departamento de Oceanografia e Ecologia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Agnaldo Martins, fala da incidência desses animais na nossa costa e explica os cuidados necessários para curtir os mares e ainda preservar a fauna. Ouça a conversa completa!