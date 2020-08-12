Animais jovens e mau tempo podem explicar encalhes de baleias no ES

Baleia ficou encalhada e morreu em Linhares Crédito: Hernani Ramos

Ao longo das últimas semanas, diversas baleias foram encontradas mortas no litoral do Espírito Santo. Só no último sábado (08), por exemplo, dois filhotes foram encontrados encalhados. O que pode está causando esse cenário? O diretor do Instituto Orca, Lupércio Barbosa, em entrevista ao CBN Cotidiano, traz uma análise sobre o tema. Na visão do pesquisador, no momento, não pode-se dizer que há uma mortandade da espécie em território capixaba. Mas, sim, um "conjunto de fatores que podem está contribuindo para essas ocorrências num curto espaço de tempo". Ouça!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Lupércio Barbosa - 12-08-20

Lupércio explica ainda: "Realmente, chama a tenção que um grande número de animais morreu num curto espaço de tempo. Em oito dias, tivemos nove encalhes de animais (sendo oito filhotes e apenas um conseguiu retornar ao mar, mas com grande possibilidade de voltar a ficar 'reencalhado' e morrer). Esse aumento do número de casos, que ainda não pode ser considerado mortandade, no momento, a gente pode dizer que seria uma coincidência de uma conjugação de fatores. Entre eles, podemos destacar a presença do vento sul (que traz tudo que boia para a terra, próximo a linha de costa) e/ou possível nascimento desses filhotes aqui no Estado. Porque a maioria deles parecia recém-nascidos e deveriam ter, no máximo, dois meses de idade".