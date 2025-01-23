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Vila Velha

Animais, churrasco e caixas de som: regras de acesso ao Parque de Jacarenema

Secretário municipal de Meio Ambiente, Ricardo Klippel Borgo, detalha as recomendações

Publicado em 23 de Janeiro de 2025 às 11:45

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

23 jan 2025 às 11:45
Parque Natural Municipal de Jacarenema
Parque Natural Municipal de Jacarenema Crédito: Carlos Alberto Silva
Inaugurado no último sábado (18), o Parque Natural Municipal de Jacarenema, na Barra do Jucu, em Vila Velha, possui algumas regras de uso e acesso. O horário de visita, a entrada de animais e o uso de churrasqueiras e caixas de som são alguns itens previamente definidos para garantir a conservação do local. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Meio Ambiente, Ricardo Klippel Borgo, detalha as recomendações. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Ricardo Klippel Borgo - 23-01-25.mp3

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