Animais, churrasco e caixas de som: regras de acesso ao Parque de Jacarenema

Inaugurado no último sábado (18), o Parque Natural Municipal de Jacarenema, na Barra do Jucu, em Vila Velha, possui algumas regras de uso e acesso. O horário de visita, a entrada de animais e o uso de churrasqueiras e caixas de som são alguns itens previamente definidos para garantir a conservação do local. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Meio Ambiente, Ricardo Klippel Borgo, detalha as recomendações. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Ricardo Klippel Borgo - 23-01-25.mp3