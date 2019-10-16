Aneel quer rever regras aplicadas à geração distribuída

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu pela abertura de uma consulta pública para receber contribuições à proposta de revisão das regras aplicáveis à micro e mini geração distribuída.

Na regra atual, quando a compensação de energia se dá na baixa tensão, quem possui geração distribuída (GD) deixa de pagar todas as componentes da tarifa de fornecimento sobre a parcela de energia consumida que é compensada pela energia injetada.

Segundo o diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Rodrigo Limp, em entrevista à rádio CBN Vitória, as alterações ao sistema de compensação equilibram a regra para que os custos referentes ao uso da rede de distribuição e os encargos sejam pagos pelos consumidores que possuem geração distribuída.

A proposta ainda pode sofrer alterações, mas deve reduzir o incentivo para quem adota o sistema de energia própria.