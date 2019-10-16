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CONSULTA PÚBLICA

Aneel quer rever regras aplicadas à geração distribuída

A proposta ainda pode sofrer alterações, mas deve reduzir o incentivo para quem adota o sistema de energia própria.

Publicado em 16 de Outubro de 2019 às 12:38

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 out 2019 às 12:38
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu pela abertura de uma consulta pública para receber contribuições à proposta de revisão das regras aplicáveis à micro e mini geração distribuída.
Na regra atual, quando a compensação de energia se dá na baixa tensão, quem possui geração distribuída (GD) deixa de pagar todas as componentes da tarifa de fornecimento sobre a parcela de energia consumida que é compensada pela energia injetada.
Segundo o diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Rodrigo Limp, em entrevista à rádio CBN Vitória, as alterações ao sistema de compensação equilibram a regra para que os custos referentes ao uso da rede de distribuição e os encargos sejam pagos pelos consumidores que possuem geração distribuída.
A proposta ainda pode sofrer alterações, mas deve reduzir o incentivo para quem adota o sistema de energia própria.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rodrigo Limp - 16-10-19

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