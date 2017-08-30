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André Trigueiro participa de debate sobre valorização da vida

Jornalista e escritor André Trigueiro participou, em Vitória, do 5° Seminário de Prevenção do Suicídio. O evento, que reúne 18 apresentações, acontecerá até o dia 03 de setembro, no Teatro da Ufes, e debaterá o tema

Publicado em 30 de Agosto de 2017 às 19:27

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

30 ago 2017 às 19:27
Nesta manhã de quarta-feira (30) o jornalista e escritor André Trigueiro participou, em Vitória, do 5º Seminário de Prevenção do Suicídio. O evento, que reúne 18 apresentações, acontecerá até o dia 03 de setembro, no Teatro da Ufes, e debaterá o tema Depressão – promoção e prevenção em saúde mental. O comentarista da CBN, apresentador da Globo News e autor do livro “Viver é a Melhor Opção” foi o responsável pela palestra de abertura.
Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, Trigueiro traz mais detalhes sobre o livro e da importância do debate sobre saúde mental entre os brasileiros. Quem também participa da conversa é a psicóloga Daniela Reis e Silva, que também coordena o Grupo de Trabalho de Prevenção do Suicídio no Espírito Santo, além de ser membro da Associação para a Educação e Aconselhamento sobre a Morte dos Estados Unidos (ADEC), o seminário é uma iniciativa de debate e prevenção. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - André Trigueiro - 30-08-17.mp3

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