André Garcia faz balanço da segurança pública no ES em 2017

A segurança pública no Espírito Santo tornou-se centro das discussões em diversos setores da sociedade após a grave crise pela qual o Estado passou com a greve da Polícia Militar, em fevereiro deste ano. Mais de duzentas pessoas perderam a vida num período de apenas um mês. Um verdadeiro cenário de guerra. Nesta edição do CBN Cotidiano, o secretário de Estado da Segurança Pública, André Garcia, traz um balanço sobre como foi o ano para a segurança e as perspectivas para 2018.