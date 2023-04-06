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Capixabas pelo Mundo

'Andar na rua sem preocupação é realidade', conta capixaba que mora na Bélgica

Conheça a história de Aline Mota, capixaba natural da Serra

Publicado em 06 de Abril de 2023 às 17:57

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

06 abr 2023 às 17:57
Bélgica
Bélgica Crédito: Pixabay
Nesta edição do Capixabas pelo Mundo é hora de conhecer a história da engenheira de computação, Aline Mota. Natural da Serra, ela conta que sempre sonhou em morar fora - e que fosse na Europa, em especial. Desde 2019 ela vive na Bélgica, ao lado do esposo. Por enquanto, não pensa em voltar a viver no Brasil. Antes, após propostas profissionais, também viveu nos Estados Unidos e México. "Da Bélgica destacaria a questão da segurança. Aqui a gente pode andar na rua, a hora que for, sem preocupação", conta. Ouça a conversa completa!
Capixabas Pelo Mundo - 06-04-23

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