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Madrinha do Samba

'Andança': jornalista fala sobre pré-estreia de documentário sobre Beth Carvalho no ES

Em entrevista ao CBN Cotidiano, o roteirista do filme, Leonardo Bruno, fala sobre a produção

Publicado em 23 de Maio de 2023 às 18:13

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

23 mai 2023 às 18:13
Mário Bonella e Leonardo Bruno, roteirista do documentário sobre Beth Carvalho
Mário Bonella e Leonardo Bruno, roteirista do documentário sobre Beth Carvalho Crédito: Adalberto Cordeiro I CBN Vitória
Eterna "Madrinha do Samba", Beth Carvalho tinha uma voz inconfundível e presença cênica única, capaz de nos hipnotizar, especialmente quando entoava clássicos como "Folhas Secas", de Nelson Cavaquinho, e "As Rosas Não Falam", de Cartola. Sambista raiz, e uma das precursoras do pagode, além de potente ativista política na luta contra a extrema-direita, a artista nos deixou em 2019, vítima de uma infecção generalizada. Seu samba, apesar de exaltar a força da cultura popular, tinha potencial revolucionário. Um pouco dessa saudade e do vazio que Beth deixou no coração dos fãs pode ser preenchida com o documentário "Andança", de Pedro Bronz e Leonardo Bruno, que terá pré-estreia no Cine Jardins, em Vitória, nesta terça-feira (23).  Em entrevista ao CBN Cotidiano, Leonardo Bruno fala sobre a produção. Ouça a conversa completa!
Entrevista Mário Bonella - Leonardo Bruno - 23-05-23

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