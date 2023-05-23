'Andança': jornalista fala sobre pré-estreia de documentário sobre Beth Carvalho no ES

Eterna "Madrinha do Samba", Beth Carvalho tinha uma voz inconfundível e presença cênica única, capaz de nos hipnotizar, especialmente quando entoava clássicos como "Folhas Secas", de Nelson Cavaquinho, e "As Rosas Não Falam", de Cartola. Sambista raiz, e uma das precursoras do pagode, além de potente ativista política na luta contra a extrema-direita, a artista nos deixou em 2019, vítima de uma infecção generalizada. Seu samba, apesar de exaltar a força da cultura popular, tinha potencial revolucionário. Um pouco dessa saudade e do vazio que Beth deixou no coração dos fãs pode ser preenchida com o documentário "Andança", de Pedro Bronz e Leonardo Bruno, que terá pré-estreia no Cine Jardins, em Vitória, nesta terça-feira (23). Em entrevista ao CBN Cotidiano, Leonardo Bruno fala sobre a produção. Ouça a conversa completa!