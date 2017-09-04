Anchieta vai perder R$ 115 milhões até 2019 com Samarco parada

O repasse de ICMS à Prefeitura de Anchieta deve cair dos atuais 7% para 1,5% em 2019, com menos R$ 115 milhões nos cofres municipais. A perda é referente, segundo o prefeito da cidade, Fabrício Petri, ao não funcionamento da mineradora Samarco. Para compensar o prejuízo, Petri e outros nove prefeitos defendem a inclusão dos municípios no grupo de ações de reparação das cidades atingidas pelo desastre. Petri destaca que a não retomada das atividades da mineradora provoca uma tragédia econômica a cada dia na vida dos moradores de Anchieta que sempre estiveram ligados ora trabalhando, ora prestando serviços à mineradora.