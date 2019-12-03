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ENTREVISTA

Anchieta só deve retomar auge da arrecadação com Samarco em 2025

A empresa deve voltar a operar no segundo semestre de 2020, mas a produção não terá a plena capacidade imediatamente

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 19:58

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

03 dez 2019 às 19:58
Quarta Pelotização da Samarco, em Anchieta: atividades paralisadas desde a tragédia em Mariana Crédito: Fernando Madeira
A Samarco recebeu no dia 25 de outubro, a Licença de Operação Corretiva (LOC) para suas atividades operacionais no Complexo de Germano, localizado em Minas Gerais (MG). A licença foi aprovada pela Câmara de Atividades Minerárias (CMI) do Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam). Isso significa, então, que a Samarco agora possui todas as licenças ambientais necessárias para reiniciar suas operações. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o secretário da Fazenda de Anchieta, Dirceu Porto, explica que a retomada de postos de trabalho na região já acontece, mas deve se tornar mais forte a partir do ano que vem.
"A Samarco volta com parte de sua capacidade no segundo semestre de 2020 e isso vai reforçar as contratações. Mas o comércio já sente a mudança, por exemplo. Isso tem peso na região, pois a Samarco tem mão de obra de Guarapari, de Anchieta, da Grande Vitória", diz.
Para ele, Anchieta também deve sentir os efeitos da retomada da empresa através da movimentação dos setores de comércio e serviços, que gera Imposto Sobre Serviço (ISS) para o município. "Além dos repasses estaduais, a empresa faz a arrecadação crescer no ISS, no ITBI, no IPTU. No auge da produção, Anchieta arrecadava R$ 35 milhões e isso caiu para R$ 8 milhões", explica.
O secretário pontua que a retomada da operação não faz a arrecadação crescer de forma imediata. "Isso leva um tempo, conforme a empresa voltar, as demandas serem atendidas. A expectativa é que a volta do patamar daquela arrecadação atinja o auge em 2025", diz ao ser questionado sobre como os cofres públicos podem voltar a investir com a mineradora em operação.
Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Dirceu Porto - 03-12-19.mp3

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