Anchieta proíbe desfile de blocos e shows durante o carnaval

Praia da Costa Azul, em Iriri Crédito: Fernando Madeira

A Prefeitura de Anchieta definiu regras que vão vigorar na cidade durante o período de carnaval, como medida para conter o avanço da Covid-19. Estão proibidas a concentração de blocos carnavalescos em qualquer espaço público ou privado e a realização de shows artísticos, incluindo marchinhas, matinês, batucadas, desfiles, música ao vivo, dentre outros.

As determinações levam em consideração a expectativa de recebimento de um grande número de turistas nos balneários de Anchieta. De acordo com o decreto, a administração municipal, por meio da Guarda Municipal, em conjunto com outros órgãos públicos, poderá realizar controle de acesso nos balneários durante o período de carnaval, conforme explica em entrevista à CBN Vitória, nesta sexta-feira (25), Caio Mozer de Oliveira Abrantes, secretário de Turismo, Comércio e Empreendedorismo de Anchieta.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Caio Mozer de Oliveira Abrantes - 25-02-22

Praias sem caixas de som

A Lei nº 1.525/2022 proíbe a permanência de caixas de som nas praias e outros locais públicos de Anchieta. A medida objetiva atender um apelo dos moradores e turistas e ordenar o uso das praias.