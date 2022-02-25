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Anchieta proíbe desfile de blocos e shows durante o carnaval

Ouça detalhes na entrevista com Caio Mozer de Oliveira Abrantes, secretario Municipal de Turismo, Comércio e Empreendedorismo

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 10:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 fev 2022 às 10:52
Praia da Costa Azul, em Iriri
Praia da Costa Azul, em Iriri Crédito: Fernando Madeira
A Prefeitura de Anchieta definiu regras que vão vigorar na cidade durante o período de carnaval, como medida para conter o avanço da Covid-19. Estão proibidas a concentração de blocos carnavalescos em qualquer espaço público ou privado e a realização de shows artísticos, incluindo marchinhas, matinês, batucadas, desfiles, música ao vivo, dentre outros.
As determinações levam em consideração a expectativa de recebimento de um grande número de turistas nos balneários de Anchieta. De acordo com o decreto, a administração municipal, por meio da Guarda Municipal, em conjunto com outros órgãos públicos, poderá realizar controle de acesso nos balneários durante o período de carnaval, conforme explica em entrevista à CBN Vitória, nesta sexta-feira (25), Caio Mozer de Oliveira Abrantes, secretário de Turismo, Comércio e Empreendedorismo de Anchieta.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Caio Mozer de Oliveira Abrantes - 25-02-22
Praias sem caixas de som
A Lei nº 1.525/2022 proíbe a permanência de caixas de som nas praias e outros locais públicos de Anchieta. A medida objetiva atender um apelo dos moradores e turistas e ordenar o uso das praias.
Com isso, a equipe da Fiscalização Ambiental, juntamente com a Guarda Municipal, a Polícia Militar e a Fiscalização de Obras e Posturas terão respaldo para atuar, podendo multar os proprietários ou apreender equipamentos que estiverem proporcionando incômodo sonoro aos moradores e turistas nas praias do município.

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