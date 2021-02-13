Anchieta faz ronda para evitar aglomeração no carnaval

A Praia da Baleia, em Anchieta, no Espírito Santo, é paraíso de águas calmas e faixa de areia fofa; ideal para crianças, famílias são as que mais curtem os tempos de verão por lá

Por causa das medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, o governo do Espírito Santo não vai autorizar a realização de nenhum evento festivo no período de carnaval. Para se adequar às normas estaduais e impedir aglomeração, a Prefeitura de Anchieta, no Sul do Estado, proibiu som alto, desfiles de bloco e marcinhas de carnaval. O que mais está proibido e autorizado na cidade? Quem explica melhor é o gerente Municipal de Segurança Pública e Social de Anchieta, Tássio Brunoro. Acompanhe!