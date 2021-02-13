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Anchieta faz ronda para evitar aglomeração no carnaval

Está proibida a concentração de blocos carnavalescos em espaços públicos ou privados, shows, marchinhas, matinês, música ao vivo, entre outros

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 22:08

Publicado em 

12 fev 2021 às 22:08
A Praia da Baleia, em Anchieta, no Espírito Santo, é paraíso de águas calmas e faixa de areia fofa; ideal para crianças, famílias são as que mais curtem os tempos de verão por lá Crédito: Ricardo Medeiros
Por causa das medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, o governo do Espírito Santo não vai autorizar a realização de nenhum evento festivo no período de carnaval. Para se adequar às normas estaduais e impedir aglomeração, a Prefeitura de Anchieta, no Sul do Estado, proibiu som alto, desfiles de bloco e marcinhas de carnaval. O que mais está proibido e autorizado na cidade? Quem explica melhor é o gerente Municipal de Segurança Pública e Social de Anchieta, Tássio Brunoro. Acompanhe!
Entrevista - Gabriela Martins - Tássio Brunoro - 13-02-21
 
 

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