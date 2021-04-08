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Anchieta estabelece multa para quem insistir em não usar máscara

O decreto traz em destaque que "é obrigatório manter boca e nariz cobertos por máscara de proteção individual, conforme a legislação sanitária

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 10:23

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 abr 2021 às 10:23
Decreto expedito pela prefeitura de Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, no último dia 31 de março, e que entrou em vigor dia 1º, prevê multa para pessoas que insistirem em sair de casa sem a máscara, e no caso de empresas, aquelas em que os funcionários estão trabalhando sem a proteção facial. A multa, segundo a prefeitura, varia e pode chegar a R$ 1.470.
Podem ser multados tanto as pessoas que forem flagradas nas ruas sem a proteção, assim como os estabelecimentos comerciais que receberem pessoas ou estiverem com funcionários sem o uso da máscara. Em entrevista à CBN Vitória, o procurador-geral da Prefeitura de Anchieta, Pablo Damazio, fala sobre o regramento. O decreto traz em destaque que "é obrigatório manter boca e nariz cobertos por máscara de proteção individual, conforme a legislação sanitária e na forma de regulamentação estabelecida pelo Poder Executivo Federal.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Pablo Damazio - 08-04-21.mp3
 

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