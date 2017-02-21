Anchieta cancela carnaval e Conceição da Barra define programação nesta terça-feira

A prefeitura de Anchieta cancelou a programação de Carnaval por questões de segurança. Segundo o prefeito Fabrício Petri, as ruas do município estão com patrulhamento dos 90 homens da Guarda Municipal e com o efetivo da Polícia Militar que voltou ao trabalho. Já a programação de Conceição da Barra ainda não está garantida.

Em Anchieta, o número de PMs nas ruas não foi informado pelo prefeito. Mas esse efetivo total não seria suficiente para garantir a segurança em casso de aglomerações em shows, por exemplo. Por isso, o cancelamento. Mas Fabrício Petri garante que a segurança nas ruas está garantida.

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Quanto a programação de Conceição da Barra, segundo o secretário municipal de Turismo, Sérgio Rondelli, o prefeito esteve reunido com a cúpula da segurança pública do estado para pedir reforço no efetivo policial durante os dias de folia.

O resultado dessa conversa será apresentado em uma reunião, nesta terça-feira (21), entre a prefeitura e o setor de turismo do município para definir o que será posto em prática, de acordo com Sérgio Rondelli.