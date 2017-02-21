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Carnaval 2017

Anchieta cancela carnaval e Conceição da Barra define programação nesta terça-feira

Prefeito de Anchieta garante que a medida foi preventiva e que a segurança nas ruas está garantida

Publicado em 20 de Fevereiro de 2017 às 23:42

Publicado em 

20 fev 2017 às 23:42
A prefeitura de Anchieta cancelou a programação de Carnaval por questões de segurança. Segundo o prefeito Fabrício Petri, as ruas do município estão com patrulhamento dos 90 homens da Guarda Municipal e com o efetivo da Polícia Militar que voltou ao trabalho. Já a programação de Conceição da Barra ainda não está garantida.
Em Anchieta, o número de PMs nas ruas não foi informado pelo prefeito. Mas esse efetivo total não seria suficiente para garantir a segurança em casso de aglomerações em shows, por exemplo. Por isso, o cancelamento. Mas Fabrício Petri garante que a segurança nas ruas está garantida.
Entrevista - Patricia Vallim - Fabricio Petri - 20-02-17.mp3
Quanto a programação de Conceição da Barra, segundo o secretário municipal de Turismo, Sérgio Rondelli, o prefeito esteve reunido com a cúpula da segurança pública do estado para pedir reforço no efetivo policial durante os dias de folia.
O resultado dessa conversa será apresentado em uma reunião, nesta terça-feira (21), entre a prefeitura e o setor de turismo do município para definir o que será posto em prática, de acordo com Sérgio Rondelli.
Entrevista - Patricia Vallim - Sérgio Rondelli - 20-02-17.mp3

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